لوكاشينكو يعلن عن تشكيل قوة عسكرية مشتركة مع روسيا

قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده وروسيا ستنشران قوة عمل عسكرية مشتركة ردًّا على ما وصفه بتفاقم التوتر على الحدود الغربية للبلاد، حسب ما أفادت وكالة أنباء بيلتا الحكومية الاثنين.

وقال لوكاشينكو إن الدولتين ستنشران مجموعة عسكرية إقليمية، وإنهما بدأتا في جمع القوات قبل يومين، على ما يبدو بعد الانفجار الذي وقع على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، بحسب ما نقلت عنه "رويترز".

واستخدمت موسكو روسيا البيضاء نقطة انطلاق لغزوها لأوكرانيا في الـ24 من شباط/ فبراير، إذ أرسلت قوات ومعدات إلى شمال أوكرانيا من قواعد في روسيا البيضاء.

والأحد الماضي، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذي ألحق أضرارًا يوم السبت بجسر القرم، واصفًا ما حصل بأنه "عمل إرهابي" ضد منشأة رئيسة في البنى التحتية.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية، بحسب مقطع مصور بثه الكرملين، إن "المنفذين والمخططين هم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية"، وفق "فرانس برس".

وأضاف "ليس هناك أدنى شك في أنه عمل إرهابي يهدف إلى تدمير بنية تحتية مدنية روسية ذات أهمية كبيرة".

وصباح السبت الماضي، ألحق انفجار كبير _قالت السلطات الروسية إنه نتج عن شاحنة مفخخة_ أضرارًا بجسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي تم ضمها في 2014.