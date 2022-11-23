وشاح يتسبب بأزمة دبلوماسية بين أوكرانيا والمجر
تسبب وشاح ارتداه رئيس وزراء هنغاريا، بأزمة دبلوماسية مع أوكرانيا، حيث ظهرت على الوشاح خريطة قديمة للمملكة المجرية العظمى تضم أراضي من عدة دول أوروبية من بينها أوكرانيا .
وطلبت وزارة الخارجية الأوكرانية من نظيرتها الهنغارية تقديم اعتذار رسمي لها، بعد أن ظهر رئيس وزرائها فيكتور أوربان خلال حضوره لمباراة ودية لكرة القدم وهو يرتدي وشاحا ظهرت عليه خارطة لدولة "هنغاريا العظمى" قبل الحرب العالمية الأولى، وتضم النمسا وسلوفاكيا ورومانيا وكرواتيا، ومناطق في صربيا وأوكرانيا.
وقد كانت الدولة المجرية تضم قبل الحرب العالمية الأولى مساحات شاسعة من عدة دول أوروبية، وكان ظهور رئيس الوزراء الهنغاري مرتديا وشاحا عليه خريطة المملكة المجرية، مبتزا لكييف التي تواجه حربا ضارية ضد روسيا وتواجه معارك لاستعادة أراضيها المحتلة.
وقالت الخارجية الأوكرانية، إنها استدعت السفير الهنغاري للاحتجاج على ما فعله رئيس الوزراء أوربان.
وكان رئيس الوزراء الهنغاري، قد حضر مباراة ودية بين المنتخب الهنغاري ونظيره اليوناني في بودابست، وكان مرتديا الوشاح المثير للجدل.