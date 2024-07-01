ألمانيا.. سياسي يميني متشدد يعض متظاهرا ضد حزبه (فيديو)

شهدت مظاهرة ضد حزب "البديل من أجل ألمانيا" واقعة غريبة، بعدما عضّ سياسي ألماني يميني متشدد متظاهرًا في ساقه، خلال تجمع عشرات الآلاف في مسيرة ضد حزبه.

ووفق صحيفة "التلغراف" البريطانية، كان ستيفان هردي من الحزب يقود سيارته إلى حدث لحزبه في مدينة إيسن، غربي ألمانيا، عندما قام حوالي 150 متظاهرا بإغلاق الشارع.

وجرى تصوير المرشح البرلماني السابق وهو يطلب من الشرطة أن يجد طريقا بديلا، لكنه تجاهل النصيحة ومضى في طريقه من خلال الاحتجاج، ليشتبك مع العديد من الأشخاص.

وقال هردي (67 عاما) يصف الواقعة لصحيفة "بيلد" الألمانية: "ركلني أحدهم في ساقي من الخلف، فسقطت ثم كان هناك ثلاثة أو أربعة أشخاص فوقي".

وأوضح: "الرجل الذي عضضت ساقه دفاعًا عن النفس كان قد ركلني في وجهي سابقًا. ثم جاءت الشرطة وأطلقت سراحي”.