روسيا تحتجز أمريكيًا بتهمة "التجسس"

كشفت وكالات أنباء روسية، يوم الخميس، بأن محكمة في موسكو قررت احتجاز المواطن الأمريكي من أصل روسي جين سبيكتور للاشتباه بتورطه في أنشطة تجسس.

ولم تذكر الوكالات أي تفاصيل عن الاتهامات، لكن وكالة الإعلام الروسية (ريا) أشارت إلى أن حُكمًا صدر، في 2022، على "سبيكتور" بالسجن 3 سنوات ونصف السنة، لدوره بتقديم رشوة لمساعد نائب رئيس الوزراء الروسي السابق أركادي دفوركوفيتش.

وأوضحت وكالة "إنترفاكس"، أن جلسة المحكمة عُقدت خلف أبواب مغلقة بعدما جرى تصنيف المواد الخاصة بالقضية على أنها سرية.