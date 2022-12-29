وصفتهم بـ"المخدوعين".. إيران تعلق محاكمات معتقلي احتجاجات مشهد

وقال نائب المدعي العام لمحافظة خراسان رضوي، إسماعيل رحماني، للوكالة الرسمية "إيرنا"، إنه "تم تعليق محاكمة المخدوعين في أعمال الشغب الأخيرة في مدينة مشهد، التي تضم أكثر من 80٪ من القضايا لمدة عامين".

وأضاف أن "هذه الرأفة والمساعدة تشمل أشخاصًا ليس لديهم سجل قضائي وأصبحوا تحت تأثير الفضاء الإلكتروني"، مشيراً إلى أن "السلطات المختصة ستقوم بعقد دروس توجيه ودورات إرشادية لهؤلاء الأشخاص، وسنضع إجراءات محل عقوبتهم، وإذا لم يرتكبوا جريمة في غضون عامين، فلن يكون لديهم سجل قضائي".