وصفتهم بـ"المخدوعين".. إيران تعلق محاكمات معتقلي احتجاجات مشهد
أعلنت السلطات القضائية في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، اليوم الخميس، عن تعليق محاكمة أكثر من 80% من المعتقلين المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة لمدة عامين.
وقال نائب المدعي العام لمحافظة خراسان رضوي، إسماعيل رحماني، للوكالة الرسمية "إيرنا"، إنه "تم تعليق محاكمة المخدوعين في أعمال الشغب الأخيرة في مدينة مشهد، التي تضم أكثر من 80٪ من القضايا لمدة عامين".
وأضاف أن "هذه الرأفة والمساعدة تشمل أشخاصًا ليس لديهم سجل قضائي وأصبحوا تحت تأثير الفضاء الإلكتروني"، مشيراً إلى أن "السلطات المختصة ستقوم بعقد دروس توجيه ودورات إرشادية لهؤلاء الأشخاص، وسنضع إجراءات محل عقوبتهم، وإذا لم يرتكبوا جريمة في غضون عامين، فلن يكون لديهم سجل قضائي".
وأوضح رحماني أن "معظم المشاركين في أعمال الشغب في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين، كانوا أشخاصًا مخدوعين وكانوا متحمسين مؤقتًا ولم يتخذوا إجراءات منظمة، وحاولنا مساعدتهم من خلال تعليق المحاكمة لمدة عامين".
ولم يكشف المسؤول الإيراني عن عدد المعتقلين في الاحتجاجات بمدينة مشهد ثاني أكبر المدن بعد العاصمة طهران، التي كانت مسرحاً لاحتجاجات شعبية واسعة.
وأعدمت السلطات القضائية في مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، المتظاهر "مجيد رضا رهنورد" من سكان مدينة مشهد أمام الملأ بعد اتهامه بقتل اثنين من عناصر قوات "الباسيج" خلال الاحتجاجات.
وأعلنت وكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (هرانا)، في تقرير لها، مقتل ما لا يقل عن 507 مواطنين، بينهم 69 طفلاً ومراهقًا دون سن 18 عامًا، منذ بداية الاحتجاجات في منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي بعد وفاة مهسا أميني على أيدي شرطة طهران نتيجة عدم التزامها بالحجاب.
وقد تعرضت إيران إلى انتقادات داخلية ودولية بسبب عمليات المحاكمة وإصدار أحكام الإعدام ضد المتظاهرين.
محاكمة متظاهرين في أصفهان
وفي سياق متصل، بدأت السلطات في مدينة أصفهان وسط إيران، بمحاكمة 9 متهمين بقتل 3 من رجال الأمن في محكمة الثورة في أصفهان.
وقالت منظمة حقوقية إيرانية، إن "الجلسة الثانية للمحكمة المعروفة باسم "بيت أصفهان" عقدت اليوم الخميس، حيث مثل 9 متهمين أمام المحكمة في قضية مقتل 3 رجال أمن في الـ16 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".
وأضافت منظمة "1500"، التي ترصد الاحتجاجات، أن "أمير نصر آزاداني، مجيد كاظمي، وسهيل جهانعيري، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي هم خمسة من المتهمين التسعة في هذه القضية"، واصفة حالة كاظمي الجسدية بأنها "خطيرة للغاية"، بعد ورود أنباء بأنه "لم يستطع حتى المشي بسبب شدة التعذيب خلال هذه الفترة".