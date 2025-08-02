بورما.. 13 قتيلاً في غارة للجيش استهدفت منجم ياقوت

أسفرت غارة جوية شنّها الجيش البورمي على منجم للياقوت عن مقتل 13 شخصاً، اليوم السبت، في منطقة موغوك (شمال) التي تسيطر عليها مجموعة متمردة، وفق شاهد عيان ومتحدث باسم المعارضة المسلحة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال أحد سكان المنطقة طالباً عدم كشف اسمه إن الهجوم وقع قرابة الساعة 08,15 صباحاً وأسفر عن مقتل 7 أشخاص، بينما قضى 6 آخرون متأثرين بجروحهم.

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وأوضح أن من بين القتلى راهب بوذي، وأب وابنه كانا يمرّان على دراجة نارية، مشيراً إلى أن "سيارة كانت تعبر المكان استُهدفت أيضاً"، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص كانوا بداخلها.

وأكد متحدث باسم جيش التحرير الوطني الذي يسيطر على منطقة موغوك، عدد القتلى، لكنه أفاد بإصابة 14 شخصاً.

وقال المتحدث لواي ياي أو: "كان الشارع مكتظاً ولهذا السبب سقط هذا العدد من القتلى".

واندلعت حرب أهلية في بورما منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة عام 2021 حيث انضمت المعارضة المسلحة المؤيدة للديمقراطية إلى جماعات عرقية مسلحة، وتمكنت وإياها من خلال هجوم مشترك بدأ نهاية عام 2023 من الاستيلاء على مناطق شاسعة منها مدينة موغوك المعروفة بتجارة الياقوت.