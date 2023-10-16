نتائج أولية: فوز المعارضة البولندية بأغلبية تؤهلها تشكيل الحكومة

تحتفل ثلاثة أحزاب معارضة باحتمال تشكيلها للحكومة الجديدة، بعد أن أظهرت استطلاعات أجراها معهد إيبسوس، مساء الأحد، أن حزب القانون والعدالة القومي المحافظ بزعامة رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي حصل على نسبة 8ر36% من الأصوات.

وقالت وكالة جاء الائتلاف المدني الليبرالي المعارض لرئيس الوزراء السابق دونالد تاسك في المرتبة الثانية بنسبة 6ر31%.

ومنحت التوقعات 200 مقعد لحزب القانون والعدالة في البرلمان الجديد، أي أقل من أغلبية 231 مقعدا من أصل 460 مقعدا.

والشريك الوحيد المحتمل في الائتلاف لحزب القانون والعدالة هو الاتحاد اليميني المتطرف. لكن وفقا للتوقعات، فازت هذه المجموعة بنسبة 2ر6% فقط، وهو ما سيكون 12 مقعدا، وبالتالي عدد قليل جدا بالنسبة للأغلبية الحاكمة. وعلاوة على ذلك، أكد الاتحاد مرارا في الحملة الانتخابية أنه لا يريد تحالفا مع حزب القانون والعدالة.

ووفقا للتوقعات، سيكون للائتلاف المدني المعارض 163 مقعدا. ويمكن أن يشكل ائتلافا مع حزب الطريق الثالث المسيحي المحافظ (13%) والتحالف اليساري (6ر8%). وسيضم التحالف المكون من ثلاثة أحزاب ما مجموعه 248 عضوا في البرلمان وأغلبية.

وتبعا لذلك ، رأى زعيم المعارضة دونالد تاسك نفسه بالفعل الفائز في المساء، قائلا: "لم أكن سعيدا أبدا بالمركز الثاني. لقد فازت بولندا، وفازت الديمقراطية، وهذه نهاية حكومة حزب القانون والعدالة".