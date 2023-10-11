مبعوث فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تشن حملة "إبادة جماعية" ضد غزة

وصف المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والتعهد بفرض حصار كامل على القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة حماس بأنه "يصل إلى حد الإبادة الجماعية".

ونفذ مسلحو حماس هجومهم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل يوم السبت، عندما اجتاحوا بلدات إسرائيلية فأسقطوا أكثر من 1000 قتيل وعادوا بعشرات الرهائن إلى غزة.

وردت إسرائيل بغارات جوية على القطاع سوت مناطق بأكملها بالأرض بينما تستعد لهجوم بري محتمل.

وأثار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت استنكارا دوليا بإعلانه أمس الاثنين عن "حصار كامل" لمنع وصول الغذاء والوقود إلى غزة التي يسكنها 2.3 مليون نسمة.

وقال غالانت إن إسرائيل تقاتل "أناسا متوحشين".

وقال المبعوث الفلسطيني رياض منصور في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي اليوم اطلعت عليها رويترز "محاولات إخضاع شعب بالقنابل والقضاء على وجوده الوطني واستخدام التجويع سلاحا في الحرب تصل إلى حد الإبادة الجماعية". وأضاف "هذه الأفعال تشكل جرائم حرب".