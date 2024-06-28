ممارسات "صادمة" للاتجار بالبشر في مالي والنيجر وبوركينافاسو

كشف مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأمريكية في تقريره السنوي، عن تفاصيل صادمة بشأن الاتجار بالبشر في 3 من دول الساحل الأفريقي.

وأدرجت الوزارة الأمريكية، دول الساحل الثلاث، وهي: مالي، والنيجر، وبوركينافاسو، ضمن قائمة المراقبة من المستوى الثاني، بعد اكتشاف تورط جهات حكومية ومجموعات مسلحة في تجنيد الأطفال القصر واستمرار العبودية في المجتمعات المحلية، واستخدام للاجئين جنسيًا.

وقدمت منظمات غير حكومية، الخدمات لما لا يقل عن 618 من ضحايا الاتجار، وكانوا من: مالي، وبنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا، وليبيريا، وسيراليون، والنيجر، ونيجيريا.

عبودية وراثية

وأكد التقرير عدم استيفائها بشكل كامل الحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، إذ امتنعت السلطات البلاد في التحقيق بحالات الاتجار بالبشر، بما في ذلك حالات التجنيد غير القانوني أو استخدام الأطفال كجنود، وملاحقة مرتكبيها.

وأشار إلى أن افتقار السلطة الحاكمة إلى السيطرة الكاملة على البلاد، حد من قدرتها على مكافحة قضايا الاتجار بالبشر، وتقديم الخدمات للضحايا، وجمع البيانات.

وبين التقرير أنه للعام الخامس على التوالي، ترفض باماكو تعديل قانون يحد مما أسمته "العبودية الوراثية"، حيثُ يستغل الجناة بعض أفراد مجتمع الطوارق السود في مالي لممارسات العبودية المتجذرة في العلاقات التقليدية.