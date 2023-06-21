هددت باستخدام القوة.. إسرائيل تتهم حزب الله بإقامة معسكر على أراضيها

أكدت مصادر رسمية إسرائيلية أن عناصر من حزب الله اللبناني أقاموا معسكرًا مكونًا من خيمتين، يتناوب عليهما عدد من العناصر المسلحة داخل الخط الأزرق عند مزارع شبعا.

وقال أعضاء في الكنيست الإسرائيلي خلال اجتماع خاص، إن حزب الله أقام خيمتين في "الأراضي الإسرائيلية" ويتواجد مسلحون فيهما، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضافوا: "تبين أن الخيمتين أقيمتا في مزارع شبعا، خلال الأسابيع الماضية".