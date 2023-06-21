هددت باستخدام القوة.. إسرائيل تتهم حزب الله بإقامة معسكر على أراضيها
أكدت مصادر رسمية إسرائيلية أن عناصر من حزب الله اللبناني أقاموا معسكرًا مكونًا من خيمتين، يتناوب عليهما عدد من العناصر المسلحة داخل الخط الأزرق عند مزارع شبعا.
وقال أعضاء في الكنيست الإسرائيلي خلال اجتماع خاص، إن حزب الله أقام خيمتين في "الأراضي الإسرائيلية" ويتواجد مسلحون فيهما، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وأضافوا: "تبين أن الخيمتين أقيمتا في مزارع شبعا، خلال الأسابيع الماضية".
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الموضوع معلوم وتُجرى معالجته مع جميع الجهات ذات العلاقة، وأن القضية معترف بها، ويتم التعامل معها أمام جميع الأطراف المعنية".
وكانت إسرائيل قد هددت، في وقت سابق يوم الأربعاء، باستخدام القوة لإزالة "موقع عسكري" نصبه حزب الله اللبناني بمحاذاة منطقة حدودية جنوب البلاد.
من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "إسرائيل أرسلت رسائل إلى حزب الله بأنها قد تستخدم القوة لإزالة الموقع، ورد الحزب أن الموقع تم وضعه على أرضٍ لبنانية محتلة".
وأوضحت الإذاعة أن الحديث يدور عن خيمتين نصبتهما قوة من حزب الله، خلف الخط الأزرق.
والخط الأزرق هو الذي رسمته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، في العام 2000، وأبقى مزارع شبعا تحت السيطرة الإسرائيلية.
يذكر أن التوترات ازدادت مع حزب الله في الآونة الأخيرة ، وبحسب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فإن حزب الله لا يسعى إلى الانخراط في صراع عسكري محدود كما في الماضي، وفق ما ذكره موقع "هآرتس" العبري.