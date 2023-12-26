أول خطوة للبرلمان التركي نحو الموافقة على طلب انضمام السويد للناتو

وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، على طلب انضمام السويد إلى "حلف شمال الأطلسي" (ناتو)، وأحالته إلى البرلمان للتصويت.

وبعد الإعلان عن الموافقة، علّق رئيس اللجنة فؤاد أوقطاي على ذلك بالقول إنه يجب عدم توقع إجراء تصويت سريع في البرلمان بكامل هيئته على عضوية السويد قريبًا.

وفي تصريحات للصحفيين بعد موافقة اللجنة على المشروع، والتي تعد أولى الخطوات نحو تصديق البرلمان على الطلب، أضاف البرلماني التركي أن "رئيس البرلمان سيقرر، الآن، توقيت التصويت في البرلمان بكامل هيئته".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق، في 23 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إحالة طلب السويد إلى البرلمان، وذلك بعد فترة من الجدل والخلافات، امتدت أشهرًا منذ أن تقدمت كل من فنلندا، والسويد، بطلبين للانضمام إلى الناتو، العام الماضي، وذلك بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية.