"تسميم الأمريكيين".. ترامب يبرر ضرب السفينة الفنزويلية في الكاريبي

دونالد ترامبالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، الأسباب التي دفعت الجيش الأمريكي لاستهداف سفينة فنزويلية وقتل 3 من طاقمها في البحر الكاريبي، متهماً إياها بالسعي إلى "تسميم الأمريكيين".

يأتي ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، التي اتهمت واشنطن باستخدام أسلحة نووية في استهداف السفينة المذكورة التي قالت إنها سفينة صيد عادية عليها أشخاص أبرياء.

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال": "بناءً على أوامري، أصدر وزير الحرب أمراً بشن ضربة حركية قاتلة على سفينة تابعة لمنظمة إرهابية مُصنّفة تُتاجر بالمخدرات في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية الأمريكية".

وأضاف: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تُتاجر بالمخدرات غير المشروعة، وكانت تعبر ممرا معروفا لتهريب المخدرات في طريقها لتسميم الأمريكيين". 

وأكد ترامب أن "الضربة أسفرت عن مقتل 3 رجال من مُجرمي المخدرات على متن السفينة، التي كانت في المياه الدولية".

ولفت إلى أنه "لم يُصب أي من القوات الأمريكية بأذى في هذه الضربة". 

وقال: "أوقفوا بيع الفنتانيل والمخدرات غير المشروعة في أمريكا، وارتكاب العنف والإرهاب ضد الأمريكيين!!!".

