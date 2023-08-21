إيران: تبادل السجناء مع أمريكا سيستغرق شهرين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن إجراءات الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران ستستغرق ما يصل إلى شهرين.

وتابع كنعاني "أعلنت السلطات المعنية إطارًا زمنيًّا محددًا وستستغرق هذه الإجراءات شهرين على الأكثر".

وتوصلت طهران وواشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري لاتفاق يشمل إطلاق سراح خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية قيمتها ستة مليارات دولار.