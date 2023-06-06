زيلينسكي لمبعوث الفاتيكان: وقف إطلاق النار لن يفضي للسلام

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، لمبعوث الفاتيكان من أجل السلام، أن وقف إطلاق النار لن يؤدي إلى السلام، وأن أي اتفاق يجب أن يتم بناءً على شروط كييف.

والتقى مبعوث البابا فرنسيس للسلام الكاردينال الإيطالي ماتيو زوبي الرئيس زيلينسكي، خلال زيارة إلى كييف تستمر ليومين لعقد محادثات مع مسؤولين، وتزامنت الزيارة مع تبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بتفجير سد رئيسي في جنوب أوكرانيا المحتل.

وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان: "شدد رئيس الدولة على أن وقف إطلاق النار وتجميد النزاع لن يفضي إلى السلام"، موضحة أن الطرفين ناقشا "التفاعل الإنساني بين أوكرانيا والكرسي الرسولي".

وقال زيلينسكي للكاردينال إن "الطريقة الوحيدة لجلب السلام إلى أوكرانيا هي عبر فرض عزلة وضغوط على روسيا"، لافتا إلى أنه "بإمكان الكرسي الرسولي القيام بمساهمة فاعلة للإفراج عن أسرى الحرب الأوكرانيين وإعادة الأطفال الذين تم ترحيلهم إلى روسيا".