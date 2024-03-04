صحيفة: دول في آسيا الوسطى تسلح روسيا بـ"طرق ملتوية"

ولفتت إلى أنه "غالباً ما يكون منشأ البضائع الصين، حيث يتم تصنيعها في بعض الحالات من قبل شركات أمريكية كبرى، والتي تدّعي أن روسيا تستورد هذه العناصر دون إذنها".

وبينت ناتالات سيمبسون، المحللة الروسية في منظمة C4ADS غير الربحية، ومقرها واشنطن، أن "أهمية الطريق التجاري لآسيا الوسطى تنبع من كونه طريقا رئيسًا للإلكترونيات الدقيقة وقطع غيار السيارات والسلع الفاخرة، التي تستخدم في ساحة المعركة في أوكرانيا وللاستهلاك الشخصي".

وتحتفظ الولايات المتحدة وحلفاؤها بقائمة من "السلع ذات الاستعمال المزدوج" التي تستهدفها العقوبات، وتتضمن رقائق الكمبيوتر وأجهزة التوجيه والمحامل الكروية المستخدمة في الدبابات.

وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، ارتفعت الصادرات الصينية من السلع "ذات الاستعمال المزدوج" إلى كازاخستان وقيرغيزستان منذ فبراير/شباط 2022، عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لبيانات الجمارك الصينية.

وارتفعت صادرات السلع المستهدفة البالغ عددها 45 آنذاك إلى 1.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 64% عن مستويات عام 2022.

وبعد ذلك، أُرسل العديد من هذه البضائع إلى روسيا، وفقًا للسجلات التجارية التي شاركتها C4ADS.