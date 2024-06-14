زيلينسكي يكشف عن وعد قطعه له الرئيس الصيني‎

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ "تعهد" له بعدم بيع أسلحة لروسيا.

وقال زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا: "أجريت محادثة هاتفية مع رئيس الصين. قال إنه لن يبيع أسلحة لروسيا. سنرى"، مضيفا: "لقد تعهد لي" أن يقوم بذلك.

وفي وقت سابق الخميس، وقع الرئيسان بايدن وزيلينسكي اتفاقا أمنيا بين الولايات المتحدة واوكرانيا، مع توجيه الرئيس الأمريكي تحذيرا الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن حلفاء أوكرانيا "لا يتراجعون".