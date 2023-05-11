صواريخ غزة تدمر منزل امرأة إسرائيلية للمرة الثانية في خمس سنوات

أصابت صواريخ فلسطينية منزل ميريام كارين في عسقلان للمرة الثانية في خمس سنوات، هذا الأسبوع، في غمرة قصف عبر الحدود مع غزة ما زال يمثل محنة مخيفة لسكان جنوب إسرائيل.

وقالت المرأة (79 عاماً) وسط كومة من الأنقاض كانت تمثل ذات يوم فناء منزلها الأمامي: "يظن المرء دوما أنها لن تحدث له، لكنها حدثت معي".

وبعد أكثر من 48 ساعة من العنف بين إسرائيل وقطاع غزة، أخذ المدنيون على جانبي الحدود يتساءلون عن موعد لانتهاء أحدث موجات التصعيد.