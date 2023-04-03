البيت الأبيض: معركة باخموت لم تنته وأوكرانيا تقاتل بقوة

وبالتوازي مع ذلك، خلت أحدث نشرة للجيش الروسي عن التطورات الميدانية في أوكرانيا، اليوم الإثنين، من أيّ إشارة إلى إحراز مجموعة "فاغنر" أيّ تقدّم في باخموت، وذلك على الرّغم من ادّعاء رئيس هذه المجموعة المسلّحة الموالية لموسكو أنّ مقاتليه سيطروا على المبنى الإداري للمدينة.

وليل الأحد-الاثنين أعلن رئيس "فاغنر" يفغيني بريغوجين على "تيليغرام" أنّ قواته رفعت العلم الروسي وراية مجموعته شبه العسكرية على مبنى البلدية في المدينة الواقعة شرق أوكرانيا، والتي يتركز فيها القتال منذ أشهر.

وقال بريغوجين إنّه "بالمعنى القانونيّ، تمّت السيطرة على باخموت. العدوّ يتركّز في المناطق الغربيّة".