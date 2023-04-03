البيت الأبيض: معركة باخموت لم تنته وأوكرانيا تقاتل بقوة
صرح جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، بأن أوكرانيا لا تزال تقاتل بقوة من أجل باخموت، وأن المعركة لم تنتهِ بعد.
وقال كيربي للصحفيين إنه لم يتم طرد الأوكرانيين من المدينة، مضيفاً أنه من المتوقع وصول حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا هذا الأسبوع.
وبالتوازي مع ذلك، خلت أحدث نشرة للجيش الروسي عن التطورات الميدانية في أوكرانيا، اليوم الإثنين، من أيّ إشارة إلى إحراز مجموعة "فاغنر" أيّ تقدّم في باخموت، وذلك على الرّغم من ادّعاء رئيس هذه المجموعة المسلّحة الموالية لموسكو أنّ مقاتليه سيطروا على المبنى الإداري للمدينة.
وليل الأحد-الاثنين أعلن رئيس "فاغنر" يفغيني بريغوجين على "تيليغرام" أنّ قواته رفعت العلم الروسي وراية مجموعته شبه العسكرية على مبنى البلدية في المدينة الواقعة شرق أوكرانيا، والتي يتركز فيها القتال منذ أشهر.
وقال بريغوجين إنّه "بالمعنى القانونيّ، تمّت السيطرة على باخموت. العدوّ يتركّز في المناطق الغربيّة".
لكنّ المتحدّث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف لم يأتِ خلال تقريره الصحفي اليومي على ذكر أيّ تقدّم للقوات الروسية في باخموت، ولم يذكر حتى اسم هذه المدينة.
بالمقابل، أكّدت هيئة أركان الجيش الأوكراني أنّ قواتها صدّت الهجمات الروسية.