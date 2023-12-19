البيت الأبيض يحذر من نفاد المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

حذّر البيت الأبيض، الإثنين، من أن ما تبقى من تمويل أميركي مصرّح به لدعم أوكرانيا هذا العام يكفي لحزمة إضافية واحدة، قبل أن يتعين على الكونغرس المصادقة على مساعدات جديدة لكييف.

وقدّمت واشنطن دعما عسكريا لحليفتها كييف بأكثر من 43 مليار دولار منذ أن بدأت روسيا غزو الأراضي الأوكرانية في شباط/فبراير 2022.

لكن متشدّدي الحزب الجمهوري في الكونغرس ينددون بإعطاء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأولوية لمساعدة كييف على حساب معالجة مشاكل داخلية على غرار أمن الحدود، وهم يعرقلون إقرار تمويل إضافي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في تصريح لصحافيين "لدينا حزمة مساعدة إضافية واحدة قبل أن تستنفد قدرتنا على تجديد الموارد"، في إشارة إلى نظام صادق عليه الكونغرس يتيح للبنتاغون استبدال ما منحه من أسلحة ومعدات.

وأضاف أن "المدير المالي لوزارة الدفاع الأميركية مايكل ماكورد وجّه الإثنين رسالة إلى المشرّعين أشار فيها إلى أن الإدارة خصّصت التمويل المتبقي المتاح لإعادة تخزين الإمدادات الأميركية واستبدال ما نرسله إلى أوكرانيا".