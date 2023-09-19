علاقة غير مشروعة تطيح بوزير الخارجية الصيني السابق تشين قانغ‎

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة، قولها إن وزير الخارجية الصيني السابق تشين قانغ، الذي أقيل من منصبه في يوليو/ تموز، أقام علاقة خارج نطاق الزواج عندما كان سفيرًا لدى الولايات المتحدة.

وقال التقرير إن تشين يتعاون أثناء التحقيق الذي يركز الآن على ما إذا كانت القضية أو سلوك تشين أضر بالأمن القومي الصيني.

وذكر التقرير أنه تم إبلاغ كبار المسؤولين الصينيين بأن تحقيقًا داخليًّا للحزب الشيوعي خلص إلى أن تشين انخرط في تلك العلاقة طوال فترة عمله سفيرًا للصين لدى الولايات المتحدة.

وقال مصدران للصحيفة، إن هذه القضية أسفرت عن ميلاد طفل في الولايات المتحدة.

وجرت إقالة تشين وحل محله الدبلوماسي المخضرم وانغ يي في يوليو/ تموز كوزير للخارجية، بعد غياب غامض لمدة شهر عن واجبات منصبه الذي شغله لنصف عام فقط.

وظل تشين أرفع مبعوث للصين في واشنطن من يوليو/ تموز 2021 حتى يناير/ كانون الثاني من هذا العام.