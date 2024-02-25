ترامب: أمريكا يحكمها "طغاة" و"فاسدون"

قال دونالد ترامب خلال التجمّع السنوي الكبير للمحافظين السبت، إن الديمقراطيّة الأمريكيّة أضحت على "شفا الهاوية"، وإنّ البلاد يحكمها "طغاة" و"فاسدون" و"فاشيّون". وفق وكالة "فرانس برس".

ووسط هتاف مئات من أنصاره الذين ارتدوا قبّعات حُمراء كُتب عليها اسم ترامب بأحرف ذهبيّة، قال الرئيس السابق، إنّ "التصويت لترامب هو تذكرة عودتكم إلى الحرّية وجواز سفركم للخروج من الطغيان".

وعلى مدار ساعة ونصف ساعة، أطلق ترامب تصريحات ناريّة بشأن المهاجرين، قائلا إنّهم "يقتلون مواطنينا، يقتلون بلدنا".

وأضاف "لا يمكن لأيّ دولة أن تتحمّل ما يحدث" في الولايات المتحدة، مندّدا بسياسة الهجرة التي ينتهجها بايدن.