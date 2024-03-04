بايدن أو ترامب.. وجهة نظر صينية لا تكترث بهوية الرئيس

أبدت الصين وجهة نظر لا تكترث بمن سيكون الرئيس الأمريكي القادم في السباق الرئاسي المنتظر في نوفمبر المقبل، حيث تشير المعلومات الواردة من المعسكر الجمهوري أن الرئيس السابق دونالد ترامب بات يضمن أن يكون المنافس الشرس للرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وأكدت الصين الاثنين أنها تأمل أن تتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة "بغض النظر عن هوية" الفائز.

وقال الناطق باسم الدورة السنوية للبرلمان الصيني لو كينجيان خلال مؤتمر صحافي "بغض النظر عن هوية الرئيس المقبل، نأمل أن تعمل الولايات المتحدة بالاتجاه نفسه مع الصين ومن أجل علاقات صينية-أمريكية مستقرة وسليمة ومستدامة".