بدء محادثات بين إسلام أباد وطالبان باكستان بشأن الرهائن

بدأت السلطات الباكستانية، اليوم الإثنين، محادثات لمحاولة تسوية مواجهة مع مسلحين إسلاميين يحتجزون العديد من أفراد الأمن كرهائن بعد استيلائهم على مركز لمكافحة الإرهاب في شمال غرب البلاد أمس الأحد.

وطوقت قوات الأمن مركز الاستجواب قرب بلدة بانو، حيث يتحصن نحو 20 مسلحًا من (حركة طالبان باكستان)، وهي مظلة لجماعات إسلامية وطائفية.

وبحسب متحدث باسم حكومة الإقليم، يطالب المسلحون بعبور آمن إلى أفغانستان المجاورة التي تحكمها حركة طالبان الإسلامية المتشددة.

وقال محمد علي سيف، المتحدث باسم حكومة إقليم خيبر بختونخوا لرويترز "نجري مفاوضات مع القادة الكبار في طالبان الباكستانية في أفغانستان".

وأضاف أن أقارب لِمتشددين شاركوا أيضًا في بدء محادثات مع المسلحين داخل المركز.