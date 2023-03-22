لا شيء بالمجان.. الثمن الذي يريده شي مقابل مساعدة بوتين
تأتي زيارة الرئيس الصيني شي لموسكو في الوقت الذي تشعر فيه روسيا بالخطر إثر تزايد ضغوط العقوبات الغربية والحرب المستعرة في أوكرانيا.
ويُطرح التساؤل المشروع: ما الذي تريده الصين من روسيا المعزولة جيوسياسيًا في ساحة المعركة وخارجها، مقابل دعمها عسكريا وسياسيا في الحرب التي تخوضها ضد الغرب في أوكرانيا؟
في الوقت الذي تبدو فيه روسيا اليوم بأمس حاجة لمساعدة الصين، لتعثرها في مستنقع اقتصادي وعسكري نتج عن غزوها لأوكرانيا قبل عام، فإن الرغبة الصينية بالمساعدة ليست بالمجان.
يقول محللون إن الصين ترغب في مساعدة روسيا ولكنها تتجنب أن يصل ذلك إلى حد المخاطرة بالتعرض لعقوبات غربية شبيهة للتي فرضت على موسكو، بحسب ما أورده تقرير لـ"سي أن بي سي" .
ويؤكد المحللون السياسيون أن سياسة بكين على الدوام لا تقوم على الإيثار، فهناك هدف من وراء مساعدة شي لبوتين المنهك.
قال تيموثي آش، محلل الأسواق الناشئة، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني لـ"سي أن بي سي": "بوتين ضعيف، يدخل هذه المفاوضات من نقطة ضعف حقيقية".
وتساءل آش: "ما هو السعر الذي سينتجه شي لإنقاذ بوتين... الحصول على شيء منه".
وأضاف: "شي يعرف أن بوتين يائس ويعتمد بشكل متزايد على الصين. إذا كان بوتين على استعداد لعرض صفقات سلع طويلة الأجل بأسعار مخفضة للصين، فكلما كان ذلك فهو أفضل. الصين ستأخذ كل ما في وسعها من بوتين الضعيف".
وعلى الجانب العسكري، يرى محللون أن بكين قد تأخذ الدعم الروسي في حال أقدمت على تدخل عسكري في تايوان، لا سيما أنه ليس لدى بوتين ما يخسره أو يخشاه من عقوبات غربية هي مفروضة عليه بالفعل.
وعلى الجانب الآخر، لا يمكن أن يغيب عن الأذهان أن روسيا لطالما كانت المصدر الرخيص للطاقة التي تعد هدفا اقتصاديا لبكين، علاوة على توفير روسيا المواد الخام وبعض التقنيات النووية والصناعة العسكرية، التي ما زالت محط اهتمام بكين.