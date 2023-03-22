لا شيء بالمجان.. الثمن الذي يريده شي مقابل مساعدة بوتين

يقول محللون إن الصين ترغب في مساعدة روسيا ولكنها تتجنب أن يصل ذلك إلى حد المخاطرة بالتعرض لعقوبات غربية شبيهة للتي فرضت على موسكو، بحسب ما أورده تقرير لـ"سي أن بي سي" .

ويؤكد المحللون السياسيون أن سياسة بكين على الدوام لا تقوم على الإيثار، فهناك هدف من وراء مساعدة شي لبوتين المنهك.

قال تيموثي آش، محلل الأسواق الناشئة، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني لـ"سي أن بي سي": "بوتين ضعيف، يدخل هذه المفاوضات من نقطة ضعف حقيقية".

وتساءل آش: "ما هو السعر الذي سينتجه شي لإنقاذ بوتين... الحصول على شيء منه".