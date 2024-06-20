روسيا وفرنسا.. احتدام المنافسة من أوكرانيا إلى أفريقيا حتى القوقاز

يتفق الغرب ضمناً على أن روسيا تشكل تهديداً بحسب تصريحات مسؤوليه، إلا أن الخلاف الفرنسي مع روسيا ياخذ طابعاً مختلفاً يصفه البعض بأنه "الأكثر تشددًا".

وتتعدد حلبات المنافسة بين الدولتين من أوكرانيا إلى أفريقيا حتى القوقاز، إذ أثار إعلان وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو عن توقيع أرمينيا على عقد مع فرنسا لشراء أنظمة مدفعية ذاتية الحركة "سيزار"، حفيظة موسكو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن فرنسا تثير "جولة جديدة من المواجهات المسلحة في منطقة القوقاز، سعيا وراء تحقيق أهدافها السياسية الخاصة".

ولا تميل باريس في الوقت ذاته، إلا إلى التشدد في المواقف إزاء موسكو في الصراع مع أوكرانيا فهي أولى المبادرين والمتحدثين عن إمكانية إرسال مدربين عسكريين وقوات نظامية للوقوف مع أوكرانيا في وجه روسيا.