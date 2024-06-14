مع احتفاله بميلاده الـ78.. سلاح ترامب ضد خصمه "يرتد عليه"
بدا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب متأثراً بعلامات التقدم في السن، التي لطالما حاول استغلالها ضد خصمه الرئيس جو بايدن، وفقًا لـ"فرانس برس".
وجعل ترامب من مسألة عمر جو بايدن إحدى أبرز نقاط حملته الانتخابية، وسعى لتصوير نفسه بديلًا مفعمًا بالحيوية عن الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عامًا، والذي يعاني أحيانا من خلل في التوازن.
ومع ذلك، فإن الرئيس الجمهوري السابق، الذي يحتفل، الجمعة، بعيد ميلاده الثامن والسبعين، تظهر عليه أيضا علامات تباطؤ، من الناحيتين الجسدية والذهنية.
كل يوم تقريبا ينشر فريق حملة رجل الأعمال الملياردير مقاطع فيديو تُظهر بايدن متعثرًا، أو متلعثمًا، أو متعبًا، أو مشوش الفكر خلال مناسبات عامة.
ويقول الفريق إن المقاطع دليل على أن بايدن غير قادر على إدارة شؤون الولايات المتحدة بشكل فعّال.
وقال جيسون ميلر، كبير مساعدي ترامب، الخميس، في الحديث عن بايدن، إن "قدرته الذهنية تراجعت".
وسط كل هذه الانتقادات المسيئة، يسعى فريق ترامب لجعل الناخبين ينسون بأن الجمهوري يصغر خصمه في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر، بثلاث سنوات ونصف فقط.
وسيحتفل ترامب بعيد ميلاده بأسلوب مميز، ليل الجمعة، في فلوريدا.
وتقول الدعوة للمناسبة: "انضموا إلينا في الاحتفال بعيد ميلاد أفضل رئيس على الإطلاق". وتطلب من المدعوين أن يرتدوا ألوان العلم الأميركي.
وخلال فعالية انتخابية في لاس فيغاس، الأحد، ألقى ترامب خطابًا تنقَّل فيه بين مواضيع عدة من هجمات أسماك القرش، إلى البطاريات الكهربائية والصعق الكهربائي، مثيرا ضحكات الديمقراطيين.
واعتبر فريق بايدن الخطاب "غير متزن".
وفي الأشهر القليلة الماضية خلط ترامب بين قادة تركيا والمجر، محذرا من أن العالم يتجه إلى حرب عالمية "ثانية"، ووصف السفاح هانيبال لكتر في السينما، بأنه "رجل رائع".
ولم يعد ترامب يخضع لنفس الفحوص الطبية الدورية التي يتعين على منافسه إجراؤها بصفته سيد البيت الأبيض.
وكونه رئيس الدولة يتعين على بايدن إجراء سلسلة من الاختبارات الطبية لأغراض الشفافية، وينشر طبيب البيت الأبيض النتائج.
في المقابل لم تتوفر أي معلومات منذ سنوات حول صحة ترامب المعروف بأنه من محبي الوجبات السريعة.
وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، نشر المرشح الجمهوري رسالة مقتضبة من طبيبه يقول فيها إنه في صحة "ممتازة"، بل إنه خسر بعض الوزن، دون تحديد ذلك.
وفي مطلع العام قال ترامب لأنصاره إنه خضع لاختبار معرفي، وقال: "تفوقت فيه".
وأضاف: "سأخبركم عندما أفشل في الاختبار. أعتقد أنه سيكون بإمكاني إخباركم".