مع احتفاله بميلاده الـ78.. سلاح ترامب ضد خصمه "يرتد عليه"

بدا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب متأثراً بعلامات التقدم في السن، التي لطالما حاول استغلالها ضد خصمه الرئيس جو بايدن، وفقًا لـ"فرانس برس".

وجعل ترامب من مسألة عمر جو بايدن إحدى أبرز نقاط حملته الانتخابية، وسعى لتصوير نفسه بديلًا مفعمًا بالحيوية عن الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عامًا، والذي يعاني أحيانا من خلل في التوازن.

ومع ذلك، فإن الرئيس الجمهوري السابق، الذي يحتفل، الجمعة، بعيد ميلاده الثامن والسبعين، تظهر عليه أيضا علامات تباطؤ، من الناحيتين الجسدية والذهنية.

كل يوم تقريبا ينشر فريق حملة رجل الأعمال الملياردير مقاطع فيديو تُظهر بايدن متعثرًا، أو متلعثمًا، أو متعبًا، أو مشوش الفكر خلال مناسبات عامة.