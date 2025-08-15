زيلينسكي: قمة ألاسكا تفتح الطريق نحو السلام العادل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قمة ألاسكا التي تجمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين تفتح الطريق نحو السلام العادل، وإلى مناقشة ثلاثية جوهرية بين كييف وواشنطن وموسكو.

وأشار الرئيس الأوكراني، في تصريحات الجمعة، إلى أن بلاده "تعتمد على الولايات المتحدة".

وذكر زيلينسكي أن روسيا تضحي بقواتها من أجل تحقيق مكاسب قبل قمة ألاسكا، معلنًا إرسال تعزيزات لوقف التقدم الروسي شرقي أوكرانيا.

وغادر الرئيس الأمريكي واشنطن على متن طائرة الرئاسة اليوم الجمعة متوجهًا إلى اجتماع مع الرئيس الروسي في ألاسكا لمناقشة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إن ترامب غادر واشنطن يرافقه وزير الخارجية، ماركو روبيو، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، ووزير التجارة، هوارد لوتنيك، ومدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه)، جون راتكليف، بالإضافة إلى كبار مستشاريه.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "رهانات كبيرة"، في إشارة إلى القمة المرتقبة مع نظيره بوتين.