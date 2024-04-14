شاهد.. الصواريخ الإيرانية تثير هلع الإسرائيليين وتدفعهم للملاجئ (فيديو)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت عددًا كبيرًا من الإسرائيليين وهم يركضون باتجاه الملاجئ، هربًا من الصواريخ الإيرانية.

وأظهرت مقاطع الفيديو تدافعَ عددٍ كبير من الإسرائيليين وهم في طريقِهم إلى الملاجئ بعد بدء القصف الإيراني، وخوفًا من استمرار العملية لوقت طويل.

وجاء الهروب إلى الملاجئ بعد أن أطلقت إيران أكثر من 200 صاروخ ومسيرة باتجاه إسرائيل في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد، ضمن ما قالت إنه ردٌّ على استهداف قنصليتها في دمشق أول أبريل الجاري.