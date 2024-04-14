شاهد.. الصواريخ الإيرانية تثير هلع الإسرائيليين وتدفعهم للملاجئ (فيديو)
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت عددًا كبيرًا من الإسرائيليين وهم يركضون باتجاه الملاجئ، هربًا من الصواريخ الإيرانية.
وأظهرت مقاطع الفيديو تدافعَ عددٍ كبير من الإسرائيليين وهم في طريقِهم إلى الملاجئ بعد بدء القصف الإيراني، وخوفًا من استمرار العملية لوقت طويل.
وجاء الهروب إلى الملاجئ بعد أن أطلقت إيران أكثر من 200 صاروخ ومسيرة باتجاه إسرائيل في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد، ضمن ما قالت إنه ردٌّ على استهداف قنصليتها في دمشق أول أبريل الجاري.
ورغم أن مصادر إيرانية أكدت أن الهجوم الإيراني مخطط ليكون على بضع مراحل، وفقًا لِما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية، فإن الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اليوم الأحد أنه لا داعي للبقاء داخل الملاجئ بعد الآن.
ووفقًا للمصادر الإيرانية فقد بيَّنت أنَّ كل مرحلة ستكون أشد من سابقتها حسب الظروف.
وبيَّن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي، أن صاروخًا إيرانيًّا أصاب فتاة وألحق أضرارًا طفيفة بإحدى المنشآت العسكرية الإسرائيلية، مضيفًا أن "المواجهة لم تنته والقوات الإسرائيلية ما زالت تتصدى للتهديدات".
وأشار هاغاري إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية اعترضت أكثر من 10 صواريخ "كروز" خارج حدود إسرائيل، وفق رويترز.
وأضاف أنه تم اعتراض عشرات الطائرات المسيرة أيضًا خارج حدود إسرائيل.