الشلل يعطل الحياة في لندن إثر إضراب لعمال مترو الأنفاق

أدى الإضراب شبه الكامل لعمال مترو أنفاق لندن، الذي بدأ، الأحد، ومن المقرر أن يستمر حتى الخميس، إلى تعطيل حركة تنقل ملايين الأشخاص في العاصمة البريطانية.

وهذا أول إضراب كبير في مترو الأنفاق، الذي ينقل ما يصل إلى 5 ملايين راكب يومياً، منذ مارس/ آذار عام 2023، عندما كانت البلاد تواجه نسبة تضخم مرتفعة للغاية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت هيئة النقل في لندن، التي تدير شبكة مترو الأنفاق، أنه لن تكون هناك خدمة، بين الاثنين والخميس، على كل الخطوط وعددها 11 خطاً.

ويوم الأحد، توقفت حركة القطارات في خطوط عدة، وأغلقت محطات كجزء من الإضراب، بحسب "فرانس برس".

وانطلقت الإضرابات بدعوة من نقابة النقل "RMT"، احتجاجاً على الأجور المتدنية وظروف العمل. ولن تتأثر بالإضراب الحافلات وخطوط معينة مثل "خط إليزابيث لاين" الحديث.

ويرفض المضربون الزيادة في الأجور بنسبة 3,4% التي اقترحتها هينة النقل في لندن، ويطالبون بخفض ساعات العمل الأسبوعية.