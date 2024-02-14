إيران: انفجار 3 نقاط في خطوط الغاز الرئيسة بسبب "عمل تخريبي" (صور)
قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأربعاء، إن "عملاً تخريبيًا وقع فجر الأربعاء، أدى إلى انفجار 3 نقاط في خطوط الغاز الرئيسة"، مضيفًا أن "الفرق التابعة للشركة الوطنية للغاز بدأت بمعالجة الأمر منذ الساعات الأولى بعد العملية الإرهابية".
وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، سُمع صوت انفجارات في خطوط الغاز بمحافظات فارس وجهار محال وبختياري، وقد أمكن رؤية الحريق من مسافة 60 كيلومترًا.
ولم تعلن أي جماعة حتى كتابة هذا التقرير، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وصفه أوجي بـ"محاولة من العدو لتعطيل خطوط الغاز في البلاد".
وبحسب وسائل إعلامية محلية، اندلع حريقان، الأربعاء، أحدهما بمصنع لتكرير النفط جنوب إيران، وآخر بسفينة في ميناء بندر عباس، أسفرا عن جرحى بعضهم في حالة خطيرة.
وذكرت صحيفة "شرق"، أن "دخانًا كثيفًا على نطاق واسع شُوهد في سماء ميناء بندر عباس وازداد حجمه تدريجيًا"، ونقلت الصحيفة عن حاكم مدينة بندر عباس، محمد مردودي، قوله إن "هذا الدخان ناجم عن حريق سفينة تحمل وقودًا مهربًا بين مياه بندر عباس وجزيرة هرمز".
كما اندلع حريق هائل في الوحدة الصناعية لتكرير النفط في مدينة بروجن، وقال مصطفى نفر، مسؤول منظمة الإطفاء في المدينة إنه "بسبب تسرب النفط، اشتعلت النيران في مصنع تكرير النفط الصناعي، حيث تم احتواؤها من خلال العمل في الوقت المناسب لمحطتي إطفاء سفيد دشت ووحدة المدينة الصناعية"، مضيفًا أنه "أصيب 4 أشخاص، أحدهم بحروق بنسبة 100%، و3 آخرين بحروق بنسبة 60-70%، وتم نقلهم إلى مستشفى شهركرد".