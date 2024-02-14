إيران: انفجار 3 نقاط في خطوط الغاز الرئيسة بسبب "عمل تخريبي" (صور)

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأربعاء، إن "عملاً تخريبيًا وقع فجر الأربعاء، أدى إلى انفجار 3 نقاط في خطوط الغاز الرئيسة"، مضيفًا أن "الفرق التابعة للشركة الوطنية للغاز بدأت بمعالجة الأمر منذ الساعات الأولى بعد العملية الإرهابية".

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، سُمع صوت انفجارات في خطوط الغاز بمحافظات فارس وجهار محال وبختياري، وقد أمكن رؤية الحريق من مسافة 60 كيلومترًا.

ولم تعلن أي جماعة حتى كتابة هذا التقرير، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وصفه أوجي بـ"محاولة من العدو لتعطيل خطوط الغاز في البلاد".