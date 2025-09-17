هجوم أوكراني على زاباروجيا يشعل التحذيرات من كارثة نووية (فيديو)

أفادت وكالة "ريا نوفوستي"، الأربعاء، بأنه جرى إخماد حريق اندلع في منشآت تخزين الوقود بمحطة زاباروجيا النووية، عقب قصف مدفعي شنّته القوات الأوكرانية على المنطقة، وسط تحذيرات من كارثة نووية.

وذكرت الوكالة أن القوات الأوكرانية استهدفت بالمدفعية منطقة قرب مخازن الوقود التابعة للمحطة؛ ما أدى إلى اندلاع حريق في الأعشاب الجافة على بعد نحو 400 متر من خزانات الديزل، مؤكدة أن البنية التحتية الأساسية لم تتعرض لأضرار، وأن مستوى الإشعاع في المحطة والمناطق المجاورة ما زال ضمن الحدود الطبيعية.

في الأثناء، حذّر حاكم المقاطعة يفغيني باليتسكي، من أن استمرار القصف الأوكراني لمحيط محطة زاباروجيا النووية يهدد بوقوع كارثة نووية قد تطال تداعياتها العالم بأسره.

ووصف باليتسكي القصف بأنه "منهجي وإرهابي" واتهم كييف بممارسة "ابتزاز نووي" عبر استهداف منشأة تعد الأكبر في أوروبا من حيث عدد المفاعلات والطاقة الإنتاجية، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الهجمات.

وتقع محطة زاباروجيا على الضفة اليسرى لنهر دنيبر قرب مدينة إنرغودار، وتضم ستة مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ ستة غيغاواط.

من جهة أخرى، قال أندريه رايكوفيتش حاكم منطقة كيروفوراد بوسط أوكرانيا اليوم الأربعاء إن هجوما شنته روسيا خلال الليل بطائرات مسيرة على المنطقة تسبب في انقطاع جزئي للكهرباء وتعطيل لحركة السكك الحديدية.

وكتب رايكوفيتش على تيليغرام " حتى الآن، التيار الكهربائي منقطع بشكل جزئي عن مركز المنطقة و44 تجمعا سكنيا".

وقال أوليكسي كوليبا نائب رئيسة الوزراء الأوكرانية إن القوات الروسية استهدفت بنية تحتية للسكك الحديدية في الهجوم الذي شنته ليلا، دون أن يحدد الموقع.