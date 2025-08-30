وسم "ترامب ميت" يشعل مواقع التواصل.. ما القصة؟

يطغى وسم "ترامب ميت"، على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن سر تغيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الظهور الإعلامي، منذ يوم الأربعاء الماضي، وهو الذي اعتاد أن يظهر بشكل يومي.

وأعادت حسابات عدة نشر صورة تم تداولها، مؤخراً، لما تبدو أنها بقعة غريبة اللون على يد ترامب اليمنى، وهو ما أعاد إلى الأذهان صور بقع مماثلة ظهرت على يد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية قبل وفاتها.

كما أعادت حسابات الإشارة إلى تصريح لنائب ترامب جي دي فانس، الذي كان أعلن، يوم أمس, استعداده لتولي مهام الرئيس "في حال حدث أي مكروه لترامب".

رغم أن فانس أكد: "واثق جداً من أن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بصحة جيدة، وسيكمل ما تبقى من ولايته".

وفي العالم العربي، كان الوسم حاضراً أيضاً وسط تساؤلات عن الحالة الصحية لترامب