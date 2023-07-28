تقرير: حرب أوكرانيا خالفت كل التوقعات

قالت مجلة أمريكية، إن الجيش الأوكراني، خالف توقعات المحللين منذ بدء الحرب الروسية على البلاد، حيث كانوا يتوقعون أن لديه فرصة ضئيلة لمقاومة الجيش الروسي السريع في حرب تقليدية.

وذكرت مجلة "فورين أفيرز" أنه "بعد 18 شهرًا، من الواضح أن هذه التوقعات كانت بعيدة كل البعد عن الواقع. حيث ردت أوكرانيا بتصميم وذكاء ضد روسيا، وأوقفت تقدم موسكو، ثم دفعت القوات الروسية للتراجع من نصف الأراضي التي استولت عليها تقريبًا في العام ونصف العام الماضي".

وأضافت: في الواقع، اختلف شكل الحرب بالكامل عما تخيله الخبراء، وبدلًا من الصراع سريع الحركة بقيادة كتائب من المركبات المدرعة، بدعم من الطائرات الروسية المتقدمة ذات الطيارين، والتي تخيلها المجتمع التحليلي، كان الغزو فوضويًا وبطيئًا، وجاءت جميع مكاسب الحرب تقريبًا بشكل تدريجي وبتكلفة كبيرة".

وأشارت إلى أنه "لم يتم تعريف الصراع بالطائرات المقاتلة والدبابات، ولكن بالمدفعية والطائرات دون طيار، وحتى الخنادق على غرار الحرب العالمية الأولى".

ووفق التقرير، دفعت نجاحات أوكرانيا وخسائر روسيا الخبراء إلى إعادة تقييم القوة العسكرية لكلا البلدين بشكل مكثف.

لكن بالنظر إلى الشكل غير المتوقع للصراع، يجب على المحللين العسكريين أيضًا إعادة النظر في كيفية تحليلهم للحرب بشكل عام، على حد رأي المجلة.

وبينت أن "خبراء الدفاع يميلون إلى التفكير في النزاعات من حيث الأسلحة والخطط، ومع ذلك فإن غزو أوكرانيا يشير إلى أن القوة المسلحة تتعلق بالهيكل العسكري، والروح المعنوية، والقاعدة الصناعية أيضًا".

"هذه الدروس مهمة للتفكير في مستقبل الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها أيضًا ضرورية للتفكير في صراعات أخرى، بما في ذلك الصراع الذي قد ينشب بين الصين والولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأفادت "فورين أفيرز" أن العديد من المحللين العسكريين حاولوا التلاعب بمثل هذه الحرب من خلال النظر إلى الأسلحة والإستراتيجيات التي تنشرها الصين، وتايوان، والولايات المتحدة.

ولكن إذا كانت أوكرانيا بمثابة دليل، فإن المعركة على المنطقة سيكون لها علاقة بالخدمات اللوجستية والناس بقدر ما تتعلق بالبنادق والخطط.

وتشير هذه العوامل إلى أن الحرب الأمريكية الصينية لن تكون حاسمة ولا سريعة. ستكون، على الأرجح، كارثة عالمية أكبر مما يحدث في أوكرانيا.

وأشار بعض المحللين إلى أن الجيش الروسي كان قريبًا من الجيش الأمريكي. خاصة بعد نجاح روسيا في سوريا وفي شرق أوكرانيا، ووصفت الحكومة الأمريكية نفسها - مرارًا وتكرارًا - الجيش الروسي بأنه قريب ومنافس قريب لقواتها المسلحة.

وبحسب المجلة، "لم يثبت صحة أي من الفرضيتين. فبدلًا من أن تكون في أفضل حالاتها، كان العديد من أنظمة الأسلحة الروسية سيئ الصيانة أو تم تجريدها بسبب الفساد".

وقالت إن "المحللين العسكريين أهملوا أيضًا حساب القوة الصناعية والتكنولوجية والاقتصادية الأوسع للأطراف المتحاربة".

وأضافت: "لم يلاحظوا، على سبيل المثال، حقيقة أن أوكرانيا كانت تقليديًا واحدة من أكبر منتجي الأسلحة في أوروبا، أو أن القاعدة الاقتصادية والتكنولوجية لروسيا - على الرغم من حجمها - ليست قوة عظمى".

وتابعت: "لقد أوضح غزو أوكرانيا أن الدول تحتاج إلى لوجستيات جيدة، واقتصادات قوية، إذا أرادت هزيمة الخصوم الكبار".

ولفتت إلى أن مواهب أوكرانيا تحدت توقعات الخبراء، كما أنه من الصعب أن نقول بالضبط إلى أي مدى ساهمت المهارة الأوكرانية والروح المعنوية العالية، وخيبة الأمل الروسية، في تشكيل ساحة المعركة. لكن الموهبة والتفاني المتفوقين في البلاد يسمحان لها بتقويض القوة القتالية لروسيا".

المصدر: مجلة "فورين أفيرز"