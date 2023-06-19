محاكمة جديدة للمعارض الروسي نافالني
بدأت اليوم الإثنين، محاكمة جديدة للمعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي قد يواجه عقوبة السجن لنحو 30 عاما، فيما يقضي فعليا عقوبة السجن لتسعة أعوام بتهمة الاحتيال.
ويرى مؤيّدو المعارض الروسي البارز، أنّ محاكمته عقاباً له لتمرده على سياسات الكرملين وإدانته الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونافالني (47 عامًا) الذي نجا بصعوبة في العام 2020 من عملية تسميم عزاها إلى الكرملين والذي يقبع في السجن منذ كانون الثاني/يناير 2021.
ووفقا لما نقلته وكالة فرانس برس، يواجه نافالني خلال محاكمته الجديدة تهما بـ"التطرف" وبـ"إعادة تأهيل الأيديولوجية النازية".
وسبق لنافالني أن قال إنه مستهدف أيضًا بقضية "إرهاب" يواجه فيها احتمال السجن المؤبد، لكن لا تفاصيل وافرة حولها.
في مستهلّ جلسة المحكمة، طلب المدعي العام، أن تجري المحاكمة خلف أبواب مغلقة، معلّلاً طلبه بأسباب أمنية وبرغبته في حماية هوية شاهد إثبات.
وبناء على طلبه "قررت المحكمة إغلاق المحاكمة" أمام الجمهور.
واستنكر والد المعارض قرار المحكمة ووصفه بـ"المخزي" وقال: "لا حياء، لا ضمير، لا شرف".
وعلى غرار نافالني، سُجن في السنوات الأخيرة معظم المعارضين المعروفين الذين لم يفرّوا من روسيا، سيّما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.