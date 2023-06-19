محاكمة جديدة للمعارض الروسي نافالني

بدأت اليوم الإثنين، محاكمة جديدة للمعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي قد يواجه عقوبة السجن لنحو 30 عاما، فيما يقضي فعليا عقوبة السجن لتسعة أعوام بتهمة الاحتيال.

ويرى مؤيّدو المعارض الروسي البارز، أنّ محاكمته عقاباً له لتمرده على سياسات الكرملين وإدانته الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونافالني (47 عامًا) الذي نجا بصعوبة في العام 2020 من عملية تسميم عزاها إلى الكرملين والذي يقبع في السجن منذ كانون الثاني/يناير 2021.

ووفقا لما نقلته وكالة فرانس برس، يواجه نافالني خلال محاكمته الجديدة تهما بـ"التطرف" وبـ"إعادة تأهيل الأيديولوجية النازية".