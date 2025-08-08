"فوكس نيوز" ترجح عقد قمة ترامب وبوتين في 11 أغسطس

ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن لقاءً بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد يُعقد في 11 من آب.

وأشارت المصادر إلى أن العاصمة الإيطالية روما كانت أحد المواقع المقترحة لانعقاد القمة، بينما نفى مصدر لوكالة "تاس" الروسية الأنباء التي تتحدث عن عقد القمة الروسية-الأمريكية في روما، دون الكشف عن الموقع البديل المحتمل.

وفي وقت سابق، كان المصدر ذاته قد أفاد بأن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب قد يُعقد في إحدى الدول العربية.

يُذكر أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، كان قد أعلن أن موسكو وواشنطن اتفقتا على ترتيب لقاء بين زعيمي البلدين خلال الأيام المقبلة، حيث تم تحديد الأسبوع المقبل كإطار زمني مبدئي، على أن يتم تحديد الموعد النهائي بناءً على نتائج التحضيرات.