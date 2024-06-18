الأولى منذ 24 عامًا.. بوتين يصل إلى كوريا الشمالية (فيديو)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى كوريا الشمالية في زيارة دولة تستمر ليومين، هي الأولى له منذ 24 عامًا، وكان في استقباله في المطار الرئيس الكوري كيم جونغ أون.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن برنامج زيارة بوتين مكثف، وسيعقد الجزء الرئيس منه يوم غد الأربعاء، وأوضحت أن البرنامج يتضمن أيضًا "حفلًا موسيقيًا على شرف زيارة بوتين، وحفل استقبال رسمي، ووضع إكليل من الزهور على نصب التحرير التذكاري المخصص لجنود الجيش الأحمر الذين حرروا كوريا خلال الحرب العالمية الثانية".