خشية تسريب معلومات.. نتنياهو يستبعد بن غفير من اجتماع أمني

استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، من اجتماع أمني، خشية تسريب معلومات إلى وسائل الإعلام.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن نتنياهو تعمد إقصاء بن غفير من الاجتماع الذي ضم وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، وضباطًا في هيئة الأركان العامة ورئيس الشاباك، رونين بار.

وكشفت التقارير، أن الحكومة أخفت سابقًا معلومات حول عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي، عن بن غفير، وهو عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، خوفًا من كشفها أمام وسائل الإعلام.