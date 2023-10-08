الجيش الإسرائيلي يعلن غلاف غزة "منطقة عسكرية مغلقة"

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، غلاف غزة "منطقة عسكرية مغلقة".

وغلاف غزة منطقة خاضعة لمسؤولية فرقة غزة من الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة تلغرام: "وفقاً لتقييم الوضع، يؤكد الجيش الإسرائيلي أن الدخول إلى منطقة عسكرية مغلقة محظور، ويطلب من الجمهور الحذر وعدم دخول المنطقة".

وجاء قرار الجيش عقب اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، الذي اتخذ سلسلة من القرارات العملياتية التي تهدف إلى تدمير القدرات العسكرية والسياسية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتشمل هذه القرارات قطع تيار الكهرباء عن قطاع غزة، ووقف حركة دخول البضائع والوقود إلى القطاع.