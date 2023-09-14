أوكرانيا: تراجع القدرة التصديرية للموانئ على نهر الدانوب بسبب الهجمات الروسية

قال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، الأربعاء، إن القدرة التصديرية من موانئ أوكرانيا المطلة على نهر الدانوب تقلصت بنحو 0.5 مليون طن من الحبوب شهريًا بفعل الهجمات الروسية.

وكتب "كوبراكوف" على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "يهدد هذا بحدوث نقص في الأغذية في بلدان تعتمد على المنتجات الزراعية الأوكرانية".

وذكر مسؤولون أوكرانيون أن روسيا هاجمت موانئ إزميل وريني، الأربعاء، في أحدث سلسلة من الهجمات على الموانئ والبنية التحتية للحبوب في أوكرانيا.