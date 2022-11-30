"الناتو" يسعى لتهدئة مخاوف الدول المجاورة لروسيا

وتعهدت دول الحلف الثلاثاء، بتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا لإصلاح الأضرار الشديدة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة جراء القصف الروسي، فيما قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، إن موسكو تستخدم طقس الشتاء البارد "كسلاح حرب".

وقال ستولتنبرج، في تصريحات الثلاثاء، إن الحلف الذي يضم 30 دولة، سيجري محادثات مع مولدوفا وجورجيا والبوسنة والهرسك، وهي الدول التي "تواجه ضغوطًا من روسيا".

وأضاف: "سنتخذ المزيد من الخطوات لمساعدتهم على حماية استقلالهم وتعزيز قدرتهم في الدفاع عن أنفسهم"، مشيرًا إلى أن من مصلحة حلف الأطلسي ضمان سلامتهم.