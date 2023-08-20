دبلوماسية سابقة: إسرائيل تتجه لتدمير ذاتها بنفسها

قالت الدبلوماسية الإسرائيلية السابقة توفا هيرزل، إن بلادها "تتجه لتدمير ذاتها بنفسها"، في إشارة إلى ما وصلت إليه الأوضاع مؤخرًا في إسرائيل.

وعدّدت، سفيرة إسرائيل السابقة لدى جنوب إفريقيا وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وعملت دبلوماسية سابقة في واشنطن، أسباب ذلك في مقال لها نشرته صحيفة "جيروسالم بوست".

وذكرت أن الحكومة زادت من الدعم المالي المقدم إلى طائفة اليهود المتشددين، وهم الشريحة الأقل إنتاجية من الناحية الاقتصادية، والأسرع نموًا من الناحية السكانية.

وتابعت: "منح وزير المالية سموتريتش مسؤوليات داخل وزارة الدفاع تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية. مسؤولياته الجديدة هذه تقوض من موقف إسرائيل تجاه تلك الأراضي".

وأوضحت: "لم تقدم أي حكومة إسرائيلية على ضم الضفة الغربية. ولفعل هذا يتطلب منح المواطنة لجميع المواطنين، حيث ستقود صناديق الاقتراع إلى وضع نهاية لإسرائيل كدولة يهودية".

وقالت هيرزل: "تم تعريف الوضع القانوني للمناطق الفلسطينية منذ العام 67 على أنها محتلة عسكريًّا ما يعني حكمًا عسكريًّا مؤقتًا يتم اتخاذ القرارات بشأنها استنادًا إلى اعتبارات أمنية فقط. ومن خلال السماح لسموترتش بالالتفاف على هذه الاعتبارات، فإن إسرائيل تكون فعليًا تخلّت عن الاحتلال العسكري".

وتساءلت الدبلوماسية السابقة: "هل نريد مواجهة تبعات الضم؟ أم نتوقع من الفلسطينيين أن يجروا إلى البحر؟".

وزادت: "سيكون من نتائج الإصلاحات القضائية تردد المستثمرين في وضع أموالهم، حيث تشرّع القوانين لتناسب المتطلبات الحزبية، وحيث يتلقى القضاة أوامرهم من الحزبيين".

وخلصت إلى القول: "أي نسخة من الناس يراها نتنياهو مع كل تاريخه العسكري والحكومي المتميز عندما ينظر في المرآة؟ القائد الذي كان ذات مرة، أم الرجل المضروب الذي مات في المنفى، بعدما تسبب بضرر يتعذر إصلاحه".

المصدر: صحيفة "ذي جيروسالم بوست" الإسرائيلية