زيلينسكي يطالب إسرائيل بالانضمام لأوكرانيا في قتال روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسرائيل الاثنين إلى الانضمام لبلاده في قتال روسيا، وكرر طلبه بخصوص الحصول على أنظمة دفاع جوي إسرائيلية.

قال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو لمؤتمر لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية "ألم يأن لدولتكم أن تختار في صف من ستقف؟".

وأضاف "أهي مع العالم الديمقراطي، الذي يتكاتف في وجه التهديد الوجودي لوجوده؟ أم مع من يحاولون غض أبصارهم عن الإرهاب الروسي، حتى وإن كانت تكلفة الإرهاب المستمر هي الدمار التام لأمن العالم".

ونددت إسرائيل بالغزو الروسي. لكنها حذرة من توتر علاقاتها مع موسكو، صاحبة النفوذ في سوريا المجاورة حيث تهاجم القوات الإسرائيلية بشكل متكرر ميليشيات موالية لإيران، كما أنها تريد ضمان ما فيه الخير ليهود روسيا.

وتعرضت البلاد لبعض الانتقادات بسبب موقفها في واشنطن اليوم الاثنين. وقال مايك ترنر، النائب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف بعد أن سافر إلى أوكرانيا إنه يشعر "بخيبة أمل شخصية" من إسرائيل.