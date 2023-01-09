سفير صيني: استراتيجية ألمانيا الجديدة تجاه الصين تعكس عقلية الحرب الباردة

نُقل عن سفير الصين في برلين قوله إن اعتزام ألمانيا انتهاج استراتيجية أكثر صرامة تجاه الصين تعكس عقلية الحرب الباردة التي يمكن أن تعرض التعاون بين ثاني ورابع أكبر اقتصادين في العالم للخطر.

وقال وو كين لصحيفة هاندلسبلات "ما قرأته عن ذلك في وسائل الإعلام وأعرفه من خلال العديد من المحادثات أمر قلق للغاية بالنسبة لي. تعطي هذه الاستراتيجية انطباعا بأن الأيدلوجية هي التي توجهها. فهي لا تستند إلى المصالح المشتركة لألمانيا والصين."