عشية الانتخابات المبكرة.. 4 سيناريوهات أمام ماكرون

بدأ العد التنازلي للانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، ويواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيالها 4 سيناريوهات، أفضلها الفوز وأقصاها الاستقالة.

ويمثل السيناريو المفضل لماكرون حصول معسكره على أغلبية 289 مقعدا اللازمة لنيل الأغلبية المطلقة في البرلمان، ولا تخلو الانتخابات السابقة لأوانها من مخاطر على معسكر ماكرون ومقاعده الـ250 في الجمعية الوطنية المنحلة.

مخاطرة

ومنذ الانتخابات التشريعية في يونيو 2022، حصل أنصار ماكرون على أغلبية نسبية فقط، ومن خلال حلّه الجمعية الوطنية ودعوته الناخبين إلى صناديق الاقتراع في وقت مبكر، خاطر ماكرون بإضعاف موقفه أكثر في الجمعية الوطنية، وفق ما ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وسيمكّن سيناريو الفوز بالأغلبية المريحة، إذا تحقق، ماكرون من إعادة تشكيل الائتلاف الرئاسي في ظل أغلبية موالية له، بحسب "لوفيغارو".

أما إذا حقق معسكر الرئيس أغلبية نسبية، فسيكون أمام سيناريو شبيه بسيناريو نتائج انتخابات 2022 التشريعية، بحيث سيغرق الائتلاف الرئاسي مجدداً في مسألة "تأمين الأغلبية" والبحث عن التحالفات الممكنة.

لكن سيناريو حصول ماكرون على أغلبية مطلقة أو حتى نسبية في الانتخابات التشريعية، يبدو بعيد المنال، وفقا لاستطلاعات الرأي المنشورة حديثا؛ إذ من المتوقع أن يحل حزب "النهضة" الموالي لماكرون ثالثا في الانتخابات المرتقبة.

التعايش "المُر"

أما السيناريو الثاني أمام ماكرون فيتعلق باحتمال فوز "التجمع الوطني" (اليمين المتطرف) الحاصل على 88 مقعدا في البرلمان المنحل.

ويعتزم التجمع الوطني الاستفادة من صعوده في الانتخابات الأوروبية وحلوله أولا بنسبة 31 % من بين الأحزاب الفرنسية المترشحة، لتحقيق تقدم في مستوى الانتخابات التشريعية الفرنسية.

ويخطط التجمع الوطني لقلب ميزان الجمعية الوطنية والفوز بالأغلبية المطلقة، وتعزز أمله في ذلك، وفق "لوفيغارو"، من خلال التحالف المُزمع مع حزب "الجمهوريين" اليميني الذي أعلن رئيسه إريك سيوتي، أمس الثلاثاء، رغبته في هذا التحالف.