الكرملين: زيارة كيم إلى روسيا ستستمر "بضعة أيام أخرى"

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، ستستمر "بضعة أيام أخرى"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكد بيسكوف للصحفيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبِل "بسرور" دعوة كيم لزيارة كوريا الشمالية.

وفي الإطار ذاته، أهدى كل من بوتين وكيم الآخر بندقية خلال الاجتماع الذي عقداه في أقصى شرق روسيا.

وأفاد الناطق باسم الكرملين الصحافيين بأن بوتين "أعطى (كيم) بندقية من إنتاجنا تُعد من أفضل نوعية. تلقى في المقابل، بندقية مصنوعة في كوريا الشمالية"، مضيفًا أن بوتين أهدى كيم أيضًا "قفازًا يُعد جزءًا من بزة فضاء استُخدمت في الفضاء مرّات عدة".