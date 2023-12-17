13 قتيلا جراء عاصفة اجتاحت مدينة ساحلية بالأرجنتين

قال رئيس بلدية مدينة باهيا بلانكا بالأرجنتين، إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بعد أن ضربت عاصفة كهربائية شديدة ساحل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على المحيط الأطلسي.

وأعلن رئيس البلدية فيديريكو سوسبيليس، عن عدد القتلى في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس. وتقع المدينة بالقرب من الطرف الجنوبي لمقاطعة بوينس أيرس إحدى أكبر مناطق إنتاج الحبوب في الأرجنتين.