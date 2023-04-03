روسيا تعتقل المشتبه فيها الرئيسة في اغتيال المدون العسكري تاتاسكي
أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين، توقيف المشتبه فيها الرئيسة في الهجوم الذي أودى الأحد، بمدون عسكري شهير يؤيد بشدة الهجوم على أوكرانيا.
وقالت لجنة التحقيق الروسية عبر "تلغرام" إن المحققين "اعتقلوا داريًّا تريبوفا، المشتبه في مشاركتها بالانفجار بمقهى في سانت بطرسبرغ".
ووقع الانفجار تحديدا في مقهى "ستريت فود بار رقم 1" الواقع على مسافة غير بعيدة من الوسط التاريخي لسان بطرسبورغ.
وأضافت لجنة التحقيق الروسية أن "كل الإجراءات الضرورية تم اتخاذها لتحديد هويات الاشخاص الضالعين".
وأشادت وزارة الخارجية الروسية مساء الأحد بالمدون القتيل.
وفلادلين تاتاسكي (40 عامًا)، واسمه الحقيقي مكسيم فومين، ولد في منطقة دونباس الأوكرانية وكان معروفًا في الأوساط العسكرية في روسيا مع أكثر من نصف مليون مشترك في قناته على "تلغرام".
وازدادت شعبيته على "تلغرام" كونه نشر خصوصًا، منذ بدء الهجوم الروسي على اوكرانيا، مقاطع مصورة يحلل فيها الوضع الميداني ويقدم نصائح للجنود، بحسب وكالة "تاس".
وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على "تلغرام" أن المدونين من أمثال تاتارسكي "هم مدافعون عن الحقيقة"، مضيفة أن "الصحافيين الروس يشعرون على الدوام بخطر الرد من نظام كييف".
وتابعت: "بفضل مراسلي الحرب الروس، يرى العالم الصور الحقيقية للعمليات ويكتشف ما يحصل في أوكرانيا"، مؤكدة أن تاتارسكي، كان "خطرًا" بالنسبة إلى أوكرانيا وقد مات "متممًا واجبه".
ومع بداية الحرب في 2014، قاتل فومين، لأشهر عدة في صفوف ميليشيات انفصالية موالية لموسكو في شرق أوكرانيا، وفق قناة "فونتانكا" الإخبارية المحلية.