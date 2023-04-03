روسيا تعتقل المشتبه فيها الرئيسة في اغتيال المدون العسكري تاتاسكي

أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين، توقيف المشتبه فيها الرئيسة في الهجوم الذي أودى الأحد، بمدون عسكري شهير يؤيد بشدة الهجوم على أوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية عبر "تلغرام" إن المحققين "اعتقلوا داريًّا تريبوفا، المشتبه في مشاركتها بالانفجار بمقهى في سانت بطرسبرغ".

ووقع الانفجار تحديدا في مقهى "ستريت فود بار رقم 1" الواقع على مسافة غير بعيدة من الوسط التاريخي لسان بطرسبورغ.

وأضافت لجنة التحقيق الروسية أن "كل الإجراءات الضرورية تم اتخاذها لتحديد هويات الاشخاص الضالعين".

وأشادت وزارة الخارجية الروسية مساء الأحد بالمدون القتيل.