اعتقال قائد أفغاني بتنظيم داعش في باكستان
أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب في شرطة ولاية السند، جنوبي باكستان، الأربعاء، اعتقال أحد قادة تنظيم داعش من الجنسية الأفغانية.
وقال موقع صحيفة "اندبندنت فارسي"، إن "المعتقل هو أحد القادة الخاضعين لقيادة مولوي عبد المنان، القائد المنشق عن حركة طالبان الأفغانية".
وقالت إدارة مكافحة الإرهاب في شرطة ولاية السند، أنها ألقت القبض على قيادي في تنظيم داعش في عملية بمدينة كراتشي الباكستانية.
وأضافت أن الشخص المعتقل هو عبد الملك، أحد القادة تحت قيادة مولوي عبد المنان نيازي، وهو قائد منفصل عن طالبان الأفغانية.
وأضافت: "يُظهر التحقيق الأولي الذي أجرته إدارة مكافحة الإرهاب بولاية السند في باكستان أن قائد داعش هذا قد انضم إلى الفرع المنشق عن حركة طالبان الأفغانية بقيادة مولوي عبد المنان نيازي في عام 2011".
وقالت شرطة السند "هذا الشخص تم اعتقاله في منطقة كورانجي الصناعية بكراتشي، وتم الاستيلاء على بعض البنادق والرصاص"، مضيفة أن "عبد الملك هو مواطن أفغاني ويقيم في كراتشي منذ فترة طويلة".
وذكرت أنه بالإضافة إلى هذا الشخص، "تم اعتقال أربعة إرهابيين من تنظيم محظور (داعش) خلال عملية استخباراتية في لاهور".
كما اكتشفت شرطة ولاية السند أن هذا الشخص جمع تبرعات من باكستان في رمضان الماضي وأرسلها إلى تنظيم داعش المتمركز في أفغانستان.
وفي الصورة التي نشرتها إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية، يمكن رؤية الشخص المعتقل بجوار مولوي عبد المنان نيازي، أحد كبار قادة حركة طالبان.
وخلال الفترة الأولى لحكومة طالبان، شغل الملا عبد المنان نيازي مناصب مثل محافظ قندهار وبلخ وكابول.
يذكر أنه منظم وقائد مذبحة الهزارة في مزار الشريف عام 1993 ومسؤول أيضًا عن مقتل دبلوماسيين إيرانيين في القنصلية الإيرانية في مزار الشريف.
والملا نيازي، بعد إعلان وفاة الملا محمد عمر، أول زعيم لطالبان عام 2013، إلى جانب الملا عبد الرسول أحد قادة طالبان وبعض قادة هذه المجموعة الآخرين، انشقوا على الحركة وأنشأ مجلس طالبان الجديد، ووقف ضد جماعة طالبان (الحكام الحاليين لأفغانستان).
وأصيب الملا عبد المنان نيازي في كمين مسلح في هرات في منتصف آيار/مايو لعام 2021، وتوفي في مستشفى الأمن القومي في كابول.
وبحسب مصادر مطلعة، بعد مقتل الملا عبد المنان نيازي، انضم من هم تحت إمرته إلى تنظيم داعش ولاية خراسان.
وكان أحد القادة العسكريين تحت قيادة مولوي عبد المنان نيازي هو عبد الملك ، الذي اعتقلته إدارة مكافحة الإرهاب في إقليم السند الباكستاني كقائد لداعش.
وتنظيم داعش ولاية خراسان هو الآن أحد أقوى الخصوم لطالبان الأفغانية وأصبح يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم.