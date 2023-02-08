اعتقال قائد أفغاني بتنظيم داعش في باكستان

أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب في شرطة ولاية السند، جنوبي باكستان، الأربعاء، اعتقال أحد قادة تنظيم داعش من الجنسية الأفغانية.

وقال موقع صحيفة "اندبندنت فارسي"، إن "المعتقل هو أحد القادة الخاضعين لقيادة مولوي عبد المنان، القائد المنشق عن حركة طالبان الأفغانية".

وقالت إدارة مكافحة الإرهاب في شرطة ولاية السند، أنها ألقت القبض على قيادي في تنظيم داعش في عملية بمدينة كراتشي الباكستانية.

وأضافت أن الشخص المعتقل هو عبد الملك، أحد القادة تحت قيادة مولوي عبد المنان نيازي، وهو قائد منفصل عن طالبان الأفغانية.