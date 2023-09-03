"الدفاع الروسية" تعلن إسقاط مقاتلة "ميغ-29" و 34 مسيّرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "ميغ-29"، و34 مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 5 صواريخ من طراز "هيمارس"، وقنبلة موجهة من طراز "جدام"".

ووقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 34 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق عدة.

وأضاف البيان أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بيكاروفكا في مقاطعة زابوروجيا.

وتابع: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بصدّ 4 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في: مناطق كليشيفكا، وأرتيوموفسك، ودوبوفو فاسيليفكا، وزاليزنيانسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى هجومين في منطقتي فيسيلوي، وستاروميخايلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتم تحييد نحو 250 جنديًا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، و 3 مركبات، ومدفع "إم 777"، ومدفع "كراب"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا-بي" و"دي-20".

وأشار بيان الوزارة إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.