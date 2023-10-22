مسؤول إسرائيلي سابق يدعو لاستغلال "الغطاء الأمريكي" في محاربة حماس

دعا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيال حولاتا إلى شن حرب دبلوماسية ضد حماس حول العالم، وملاحقة قادة الحركة ومكافحة مسارات تمويلها في كل مكان، وعدم تفويت فرصة الغطاء الأمريكي الكامل الممنوح لإسرائيل في الوقت الراهن.

جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية لحولاتا الذي تولى رئاسة هيئة الأمن القومي الإسرائيلي منذ 2021، وحتى مطلع 2023.

وقال حولاتا، إن المجتمع الدولي "لم يفوّت فرصة إلا وهاجم إسرائيل جراء سياساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة"، وأشار إلى أن هناك حركات ومنظمات دولية في الخارج تعمل من أجل عزل إسرائيل، وأضاف: "لسوء الحظ لا يزال هناك مَن يرفض إدانة حماس حتى في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر".

وطالب باستغلال الموقف الدولي القائم على قاعدة أن "دعم الفلسطينيين لا يعني بالضرورة تأييد العمليات الإرهابية"، وذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد ذلك بشكل واضح، ويظهر ذلك من خلال الخطاب الذي ألقاه في إسرائيل أو الزيارات التي شملت وزيري الخارجية والدفاع.

وأبدى حولاتا اعتقاده بأن "ثمة إدراكًا في واشنطن أن شيئًا ما تغير جذريًّا بشأن ضرورة قيام الولايات المتحدة بمنح غطاء لإسرائيل، ومنحها الظروف الملائمة لتدمير حماس"، وأضاف: "الآن يتعين صنع محتوى حقيقي للغطاء الأمريكي".