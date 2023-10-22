مسؤول إسرائيلي سابق يدعو لاستغلال "الغطاء الأمريكي" في محاربة حماس
دعا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيال حولاتا إلى شن حرب دبلوماسية ضد حماس حول العالم، وملاحقة قادة الحركة ومكافحة مسارات تمويلها في كل مكان، وعدم تفويت فرصة الغطاء الأمريكي الكامل الممنوح لإسرائيل في الوقت الراهن.
جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية لحولاتا الذي تولى رئاسة هيئة الأمن القومي الإسرائيلي منذ 2021، وحتى مطلع 2023.
وقال حولاتا، إن المجتمع الدولي "لم يفوّت فرصة إلا وهاجم إسرائيل جراء سياساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة"، وأشار إلى أن هناك حركات ومنظمات دولية في الخارج تعمل من أجل عزل إسرائيل، وأضاف: "لسوء الحظ لا يزال هناك مَن يرفض إدانة حماس حتى في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر".
وطالب باستغلال الموقف الدولي القائم على قاعدة أن "دعم الفلسطينيين لا يعني بالضرورة تأييد العمليات الإرهابية"، وذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد ذلك بشكل واضح، ويظهر ذلك من خلال الخطاب الذي ألقاه في إسرائيل أو الزيارات التي شملت وزيري الخارجية والدفاع.
وأبدى حولاتا اعتقاده بأن "ثمة إدراكًا في واشنطن أن شيئًا ما تغير جذريًّا بشأن ضرورة قيام الولايات المتحدة بمنح غطاء لإسرائيل، ومنحها الظروف الملائمة لتدمير حماس"، وأضاف: "الآن يتعين صنع محتوى حقيقي للغطاء الأمريكي".
واقترح المسؤول الأمني الإسرائيلي السابق بذل جهد دولي مشترك لتقويض شرعية حماس والجهاد الإسلامي. قائلًا: "على المجتمع الدولي عزل الحركات والمنظمات الداعية إلى إبادة إسرائيل، والفصل بينها وبين تلك الحركات التي تعمل من أجل حقوق الفلسطينيين".
ونصح بإعادة تعريف حماس كمنظمة إرهابية، دون الفصل بين الجناح السياسي والعسكري للحركة، وبهذه الطريقة "يتعين إثبات أن حماس فقدت حقها في السيطرة على السكان الفلسطينيين في غزة".
وطالب الولايات المتحدة بقيادة مشروع قرار في مجلس الأمن، حتى ولو استخدمت روسيا والصين حق "الفيتو"، يشدد على أحقية إسرائيل في العمل من أجل تبديد الخطر الذي تشكله كيانات على حدودها، تهدد بإبادتها.
وذهب حولاتا إلى أن هناك حاجة لبذل جهود لتجفيف منابع تمويل حماس في غزة وخارجها، بما في ذلك التمويلات التي تحوّل إليها تحت غطاء الشركات أو الجمعيات الخيرية، وبعضها تمويل من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
كما طالب بـ "إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق قادة المستويين السياسي والعسكري لحركة حماس، بدءًا من المسؤولين الكبار وصولًا إلى جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية في السابع من أكتوبر"، على حد وصفه".
ووصف حولاتا إيران بأنه بلد يشجع ويمول ويدرب "المنظمات الإرهابية التي تدعو إلى تدمير إسرائيل"، ورأى أن على إسرائيل "ألا تتوقع أو تطلب من أي دولة، بما في ذلك أمريكا، أن تخوض حروبها نيابة عنها، إذ ينبغي عليها أن توضح للمجتمع الدولي أنها تتوقع منه العمل من أجل إضعاف إيران وأذرعها بالأدوات السياسية والاقتصادية والقانونية".
المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية